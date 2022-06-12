تعيين ممثل دائم لصندوق النقد الدولي في لبنان

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس عن تعيين ممثل دائم للصندوق في لبنان، حيث يصل فريديركو ليما الممثل الدائم الجديد للصندوق في لبنان إلى بيروت الـ21 من حزيران الحالي، وبحسب موقع الصندوق فإن ليما هو اقتصادي عمل على عدد من السياسات في الاسواق الناشئة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.

دلالات كثيرة تترافق وقرار الصندوق تعيين ممثل دائم بعد شغور منصب الممثل المقيم في لبنان بعد 11 سنة، إحدى هذه الدلالات هي أنه على الرغم من كافة الجهود المبذولة ومن الهجوم الذي شنته جمعية المصارف ضد الخطة الحكومية المرتبطة بالاتفاق المبدئي مع الصندوق، يأتي تعيين ممثل مقيم للتأكيد ان المسار بين لبنان والصندوق مستمر.

تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى وكالة رويترز والتي أكد فيها عدم قبول اقتراح جمعية المصارف بتخصيص صندوق سيادي لإطفاء الخسائر يتقاطع ورفض الصندوق هذه المقاربة.

تثبيت هذا الموقف من قبل الشامي، وتزامنه مع اعلان تعيين ممثل مقيم يدل على جرعة دعم دولية لخطة الحكومة.