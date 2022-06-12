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قاووق: ندعو لحكومة لا ترتهن للمواقف الأميركية والسعودية

12
JUNE
2022
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رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أن “القرار الأميركي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصاديا وماليا بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية”.
 
وأضاف: “إنقاذ البلد لا يكون بالمزايدات وحفلات الاستعراض واسترضاء أميركا، فالعقبة الكبرى أمام المعالجة هي عقدة استرضاء أميركا”، معتبرا ان “الأزمة طالت وتعمقت بسبب الرضوخ للارادة الأميركية، والاستمرار في سياسة استجداء أميركا واسترضائها له نتيجة واحدة، هي تعجيل الانهيار”.
 
واعتبر أن “لبنان بات بعد الانتخابات النيابية أمام فرصة حقيقية للدخول في مسار الحلول، وخريطة الطريق تبدأ بالإسراع بعملية التكليف والتأليف، لأن الوقت لا يحتمل تضييع الفرص، فاللبنانيون ملوا المزايدات والمناكفات، ويريدون المسارعة بعملية الإنقاذ”.
 
وجدد تأكيد “التعاون مع كل أصحاب الإرادات الوطنية وكل غيور على مصلحة البلد”، داعيا إلى “حكومة تتحمل المسؤولية من دون أن ترتهن للمواقف الأميركية والسعودية المعادية”.
 
وختم مشددا على أن “المقاومة ضرورة استراتيجية لردع العدو وحماية الوطن وكرامته وثروته، وأن التقارب السعودي – الإسرائيلي هو تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا ولكل شعوبنا الشريفة”.
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