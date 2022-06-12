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قوى الأمن: توقيف سوري بجرم ترويج مخدرات في الفنار

12
JUNE
2022
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
 
"في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط أحد المروجين في محلة الفنار.
 
على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويته وهو المدعو ج. ع. (مواليد عام 1983، سوري الجنسية).
 
بتاريخ 8/6/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الفنار اثناء قيامه بترويج المخدرات. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من المخدرات وهي على الشكل التالي:
 
10 طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 4 غرامات
 
9 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحد حوالى 1،7 غرام، مبلغ مالي، وهاتفان خلويان.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات بخاصة نوع الكوكايين سيرا على الأقدام لعدد من الزبائن في محلة الفنار، وانه ينشط منذ حوالى الشهر ونصف الشهر.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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