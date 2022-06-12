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الكتل الحارة الى انحسار ... اليكم تقلبات طقس حزيران

12
JUNE
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: تنحسر الكتل الحارة تدريجيا عن شرقي المتوسط بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا الذي يؤدي الى طقس متقلب حتى بعد ظهر الثلاثاء المقبل مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.
 
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.
 
 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد تصل لحدود ال60 كلم/س وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، كما تشتد ليلا مع برق ورعد ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا، كما تنشط الرياح وتصل لحدود ال70 كلم/س.
 
الثلاثاء: غائم يتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجبلية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
 
الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
 
 
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.
 
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كلم/س، تشتد لتقارب 60 كلم/س خاصة في شمال البلاد.
 
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85%.
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج.  حرارة سطح الماء:24 درجة.
 
- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 05,26      ساعة غروب الشمس: 19,50 .
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