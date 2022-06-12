عناوين الصحف ليوم الأحد 12 حزيران 2022

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الديار: موقف لبناني مُوحّد يسبق زيارة الوسيط الأميركي: التمسّك بكامل الحقوق والحدود

هل ينزع هوكشتاين فتيل التصعيد ويُعيد فتح أبواب مُفاوضات الناقورة؟

بعبدا تتريّث في موعد الإستشارات... وميقاتي لن يبوح «بأسراره» قبل التكليف

النهار: مأساة مقتل اللبنانيين في إيطاليا تطغى على انتظارات السلطة

الأنباء الكويتية: غياب بري عن لقاء بعبدا يغيّب وحدة الموقف أمام هوكشتاين ومصادر لـ«الأنباء»: لبنان لا يقبل بأقل من الخط 23

الشرق الأوسط: لبنان لموقف موحد حول الحدود البحرية قبل وصول المفاوض الأميركي

الراعي يرد على نصر الله بالدعوة لعدم التورط في مواقف تعيد لبنان ساحة عسكرية