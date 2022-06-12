الديار: الجهات الرسمية تتمسك بحق لبنان كاملا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مرة جديدة يقفز ملف الحدود البحرية الجنوبية والثروة النفطية والغازية الى الواجهة، على وقع الحركة الاستفزازية للعدو الاسرائيلي بتحريك السفينة اليونانية تمهيدا للبدء باستخراج الغاز من حقل «كاريش» الموجود في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان و»اسرائيل».

لبنان عبّر على لسان مسؤوليه وقادته عن موقفه الثابت في الدفاع عن كامل حقوقه وحدوده وسيادته، على الرغم من بعض الاجتهادات التي سجلت على الساحة المحلية، والتي لا ولن تؤثر عن صلابة ووحدة الموقف اللبناني، كما عبر مرجع لبناني بارز لـ «الديار»، مؤكدا ان الجهات الرسمية المعنية تأخذ بعين الاعتبار كل التحديات وتتمسك في الوقت نفسه بحق لبنان كاملا ، كما عبّرت على مدى المفاوضات غير المباشرة التي جرت حتى الآن او في جولات المحادثات مع الموفدين الاميركيين منذ البداية وحتى الآن.