رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ينعون شادي الكريدي: كان نموذجاً لرجل الإدارة المتفاني والشغوف في عمله

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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان ما يلي:

بمزيد من الأسى، ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ومدراء ومستخدمو المؤسسة، وفاة زميلهم عضو مجلس الإدارة المهندس شادي الكريدي الذي قضى في حادث تحطّم الطائرة في إيطاليا.

إن المهندس الكريدي كان نموذجاً لرجل الإدارة المتفاني والشغوف في عمله، والإنسان المستقيم ودمث الأخلاق في تعاطيه الشخصي، وهو سيترك شغوراً كبيراً في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث ما انفك خلال السنتين الماضيتين من بذل جهود كبيرة وقدّم خبراته وعلمه بكل تفانٍ للحفاظ على هذا المرفق العام، وما آل جهداً للبحث في سبل تطوير العمل في المؤسسة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتتقدّم مؤسسة كهرباء لبنان إلى عائلته الكبيرة وعائلته الصغيرة بأحرّ التعازي، سائلين الله الرحمة لروحه الطيّبة، ولوالدته وزوجته وأولاده الأربعة الصبر والسلوان.