living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع لموزعي المحروقات بحث في اخر المستجدات... أبو شقرا: السياسة المتبعة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم

11
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد موزعو المحروقات اجتماعاً للبحث في اخر المستجدات على صعيد اسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونياً.

واثر الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بياناً باسم المجتمعين اعرب فيه عن قلق الموزعين من  الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة اضافةً الى ارتفاع سعر  الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء، وقال ابو شقرا: "بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين ال 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل اعباء هذا الارتفاع كما ان الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر  ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات الى المواطنين"، مشيراً ان "عدداً من اصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار  وتأمين اسعار المحروقات سلفاً"، مشيراً الى ان "السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها  الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس"، وطالب ابو شقرا بأن "يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار".
 
واذ تمنى ابو شقرا باسم الموزعين "تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن"، أمل "تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية  التي يمر بها لبنان و اللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً"،  واعلن تأييد الموزعين لمطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout