رئيسة رابطة التعليم الثانوي: الحل بتحسين أوضاع الأساتذة ليتمكنوا من البقاء والصمود

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أكدت رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز أن ظاهرة هجرة المعلمين موجودة وعدد كبير من هذه طلبات الإجازات بلا راتب واستيداع تُقدَّم"، وكشفت أنه "في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي نعيشه حاليًا وفي ظل عدم تصحيح الرواتب والأجور، من الطبيعي جدًا أن يتوجّه المعلّمون إما الى إجازة بلا راتب وإما الى استيداع، ففي النهاية المعلّم يريد أن يعيش وماذا باستطاعته أن يفعل؟".

وأضافت محرز في حديث صحافي أن "وضع الأستاذ سيء منذ 3 سنوات، إذ لا تحسين للأجور التي ما زالت على سعر 1500 ليرة، على الرغم من كل التظاهرات والاعتصامات والتحركات. وبالتالي من الطبيعي جداً ان نشهد ظاهرة طلبات الاستيداع".

وأشارت محرز الى أن "نسبة المعلّمين الذين تقدموا بطلبات الاستيداع والإجازات بلا راتب العام الماضي بلغت 35 %"، متوقعة أن "ترتفع هذه النسبة بشكل كبير جداً هذا العام إذا لم يجر البحث بشكل جدي بتحسين الراتب".

واعتبرت محرز أن "هذا الأمر سيشكل خطرًا كبيرًا على كل التعليم الرسمي، الأساسي والثانوي والمهني"، معربة عن "تخوّفها خصوصًا أن مَن غادر لبنان من المعلّمين ووجد فرصة عمل في الخارج لن يعود الى لبنان، خصوصًا عندما يجد ان عمله هو موضع تقدير واحترام من الدولة التي يقيم فيها".

واعتبرت محرز أن "هذا الأمر ينذر بالأسوأ وأن مَن سيدفع الثمن هم أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة، ولكن لا يمكننا إلقاء اللوم على المعلّم، فهؤلاء الأساتذة هم مسؤولون عن عائلات وكل ما يريدونه هو حياة كريمة"، متوقعة ارتفاع أعداد الاساتذة الذين سيغادروا لبنان في ظل الأوضاع المتفاقمة وعدم قدرة الأستاذ على العيش بأقلّ من 100 دولار في الشهر.

وبحسب محرز، "الوزارة لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة ومنع إعطاء الاجازة بلا راتب لأنها حق للأستاذ ويكفلها القانون"، مضيفة أن "فالعلاج هو بتحسين أوضاع الأساتذة كي يتمكنوا من البقاء في لبنان والصمود".