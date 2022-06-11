للمرة الاولى.. بيروت يتوج بلقب بطولة لبنان بفوزه على الرياضي

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توج فريق بيروت بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة الاولى وذلك عقب الفوز الثمين والمستحق الذي حققه خلال المباراة السابعة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان لكرة السلة والتي جمعته امام نظيره الرياضي، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 79 – 62.

بدأ الفريقان فعاليات اللقاء بحماس كبير حيث فرض كلهما سيطرتهما على الكرة، وتمكن الرياضي من حسم الربع الاول لصالحه بفارق نقطة واحدة، وذلك قبل ان يدخل بيروت الربع الثاني بحماس كبير منحه فرصة التقدم حيث انتهى بفارق 11 نقطة، فيما تراجع اداء فريق الرياضي تدريجياً حيث انه لم يجد الخطة المناسبة للحد من خطورة فريق اصحاب الارض خلال فعاليات الشوط الثاني الذي شهد تألق ملفت للاعبي بيروت وذلك لحين انتهائه بفارق 17 نقطة.

واتت نتائج الارباع لصالح الفريق الفائز على الشكل التالي:

الربع الاول: 19 – 20.

الربع الثاني: 20 – 9.

الربع الثالث: 20 – 15.

الربع الرابع والاخير: 20 – 18.