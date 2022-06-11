الخارجية الأميركية تعلن موعد زيارة هوكشتاين إلى بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إن "الولايات المتحدة سترسل مبعوثاً إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية".



وأضافت وزارة الخارجية في بيان، إن "هاموس هوكشتاين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة، سيزور لبنان يومي 13 و14 حزيران".



وتابع البيان، إن "الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل الى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي الى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والإزدهار لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة".