أسرار الصحف ليوم السبت 11 حزيران 2022

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البناء



قال دبلوماسي خليجي ان تطورات الوضع في المنطقة تسير بسبب العجز الغربي عن الاعتراف بتغير المعادلات والعجز عن ترجمة المعادلات القديمة نحو خسارة جولة من المواجهة لا زال من الممكن تفاديها، وأن حكومة بلده ستسعى للوقوف على الحياد رغم الانتقادات ليقينها بالخسارة إذا انضمت للغة التصعيد.



تجري اتصالات برئيسة كتلة نواب التغيير لتتولى إقناع نوابها بضرورة الحذر من إغراء المزايدة في التعامل مع ملف الحدود البحرية بطريقة يستفيد منها حزب الله، بعدما تحوّلت دعوتهم لاعتماد الخط 29 عاملاً مساعداً لخطاب الحزب باعتبار الأولوية لمواجهة التعدّي الإسرائيليّ على الحقوق اللبنانية.

الجمهورية

ـ تنفي مصادر معنية بملف حيوي مطروح، أن يكون عدم الرد خطيا على طرح جهة ثانية معنية أوقف المفاوضات حول الملف، مؤكدة أن هذه الجهة لم تطلب هذا الرد.

ـ يعتبر حزب مؤثر أن غياب الحديث الجدي حول استحقاق أساس جعل مسؤوال كبيراً يتردد في الدعوة إلى إنجازه.

ـ يدور صراع خفي داخل عائلة سياسية معروفة تقود حزبا عريقا على خلفية خلافات ذات طابع سياسي وشخصي.

اللواء



تهتم سفيرة دولة كبرى بمعرفة موقف لبنان، إذا حدث تدهور عسكري في البحر، بمشاركة دولة كبرى منافسة وتدخل إقليمي!



تبيَّن أن وزيراً سيادياً هو الذي استقدم مرشحاً لتأليف حكومة جديدة، تربطه به علاقة قديمة، عندما كانا معاً في مؤسسة نقدية دولية.



يخشى حقوقيون من مخاطر المواجهة الحاصلة بين قضاة نافذين، على خلفية الملاحقات والتباينات الرئاسية حولها..