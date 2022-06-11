عناوين الصحف ليوم السبت 11 حزيران 2022

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الأخبار

ـ الترسيم البحري: تناغم الدولة والمقاومة

ـ ‫سيطرة كاملة للأحزاب على المجلس النيابي

ـ ‫«معامل الليطاني»... كهرباء للطوائف فوق قدرة الإنتاج

ـ ‫«بيروت» بطل لبنان للمرة الأولى في تاريخه

البناء

ـ معادلة نصرالله تُربك الداخل والخارج والتداعيات مستمرّة لترتيب الأوراق عشيّة زيارة هوكشتاين

ـ انقسام داخليّ بين أولويّة وقف الاستخراج الإسرائيليّ وتسريع الوصول الى تسوية

ـ تبرؤ يونانيّ من السفينة… وانقسام إسرائيليّ بين دعوات المواجهة والتريّث… والأميركي يدعو للتهدئة

الجمهورية

ـ قنبلة ميقاتي: إنتخاب الرئيس قد يتأخر

ـ »كاريش« يقود المنطقة إلى ستاتيكو جديد؟

ـ سامي الجميل والكتائب..سلسلة سقطات سياسية

ـ مشاعات العاقورة إلى الواجهة: أجندة قبل نهاية العهد؟

اللواء

ـ تحالف السلطة يضعف خيار التغيير.. وجنبلاط يتخوّف من تأخير الاستشارات!

ـ الخبز يدفع المواطن إلى منصّة الجوع.. وجولة استطلاعية فضفاضة للوسيط الأميركي

ـ اقتصاد أمريكا يئن تحت العقوبات على روسيا: أعلى تضخم منذ 40 عامًا

الديار

ـ هل يحق للبنان أن يستفيد من ثروته النفطيّة وأن يتعافى من أزمته الإقتصاديّة؟

ـ الدولة لهوكشتاين: نعم لخط 23 مع تعديلات.. وحزب الله يسعى لإجماع وطني حول الترسيم