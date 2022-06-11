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عناوين الصحف ليوم السبت 11 حزيران 2022

11
JUNE
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الأخبار

ـ الترسيم البحري: تناغم الدولة والمقاومة
ـ ‫سيطرة كاملة للأحزاب على المجلس النيابي
ـ ‫«معامل الليطاني»... كهرباء للطوائف فوق قدرة الإنتاج
ـ ‫«بيروت» بطل لبنان للمرة الأولى في تاريخه

البناء
ـ معادلة نصرالله تُربك الداخل والخارج والتداعيات مستمرّة لترتيب الأوراق عشيّة زيارة هوكشتاين
ـ انقسام داخليّ بين أولويّة وقف الاستخراج الإسرائيليّ وتسريع الوصول الى تسوية
ـ تبرؤ يونانيّ من السفينة… وانقسام إسرائيليّ بين دعوات المواجهة والتريّث… والأميركي يدعو للتهدئة

الجمهورية
ـ قنبلة ميقاتي: إنتخاب الرئيس قد يتأخر
ـ »كاريش« يقود المنطقة إلى ستاتيكو جديد؟
ـ سامي الجميل والكتائب..سلسلة سقطات سياسية
ـ مشاعات العاقورة إلى الواجهة: أجندة قبل نهاية العهد؟

اللواء
ـ تحالف السلطة يضعف خيار التغيير.. وجنبلاط يتخوّف من تأخير الاستشارات!
ـ الخبز يدفع المواطن إلى منصّة الجوع.. وجولة استطلاعية فضفاضة للوسيط الأميركي
ـ اقتصاد أمريكا يئن تحت العقوبات على روسيا: أعلى تضخم منذ 40 عامًا

الديار
ـ هل يحق للبنان أن يستفيد من ثروته النفطيّة وأن يتعافى من أزمته الإقتصاديّة؟
ـ الدولة لهوكشتاين: نعم لخط 23 مع تعديلات.. وحزب الله يسعى لإجماع وطني حول الترسيم

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