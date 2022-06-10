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صدق أو لا تصدق: الديناصورات مرّت في غوسطا الكسروانية!

10
JUNE
2022
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وجهت المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة كتاباً إلى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي لفتت فيه إلى اكتشاف معلم جيولوجي لمسار أقدام ديناصورات في عقارات في منطقة غوسطا العقارية.

وأشارت المديرية في كتابها إلى أن آثار الديناصورات تمتد على طول حائط ممتد على طول أكثر من 500 متر، وهي عائدة إلى العصر الجزيني، أي منذ حوالي 125 مليون سنة.

من جهته أكد المدير العام للآثار في وزارة الثقافة سركيس الخوري في اتصال مع "الجديد" على أنه "لا وجود لديناصورات في غوسطا، إنما يوجد آثار لأقدامها ما يشير إلى أنها مرّت من المنطقة المذكورة"، معتبراً الحدث "أمرٌ طبيعي" يحدث في كل العالم، ولا يساوي ما يثار في حال العثور على هيكل ديناصور كما يحصل في دول أخرى فيحول المكان إلى مزار أو إلى متحف.

وأضاف الخوري إلى أن الكتاب هدفه تنبيه البلدية المذكورة للحفاظ على المكان وعدم المس فيه، إتاحة بالمجال لأبحاث مستقبلية تجريها الوزارة في المحلة.

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