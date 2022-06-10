بالأسماء.. إليكم رؤساء ومقررو لجان مجلس النواب

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افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثالثة، الجلسة النيابية المخصصة لاستكمال انتخاب اعضاء اللجان النيابية.

وبدأت عملية انتخاب اعضاء لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية.

من ثم انتقل النواب الى اختيار اعضاء لجنة التربية.

انتخاب رؤساء اللجان:

وقرابة الخامسة والنصف عصرا، رفع الرئيس بري الجلسة بعد اعلان نتائج لجنة التربية، وتلي محضر الجلسة فصدق. ومن ثم انتقل الجميع الى المكاتب لتنتخب كل لجنة من اللجان 16 رئيسها ومقررها.

– عن لجنة المال والموازنة، انتخب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة والنائب علي فياض مقررا لها.

– عن لجنة الادارة والعدل، فاز النائب جورج عدوان بمركز الرئيس والنائب جورج عطاالله بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الخارجية والمغتربين، انتخب النائب فادي علامة رئيساً للجنة وفاز النائب هاغوب بقرادونيان بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الاشغال العامة والنقل، انتخب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة وفاز النائب محمد خواجة بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة التربية النيابية، انتخب النائب حسن مراد رئيسا للجنة وفاز النائب ادكار طرابلسي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، انتخب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة وفاز النائب سامر التوم بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية، انتخب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة وفاز النائب اسعد ضرغام بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة المهجرين، فاز النائب هاغوب بقرادونيان بمركز رئيس للجنة والنائب حسين جشي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الزراعة والسياحة، فاز النائب ايوب حميد بمركز رئيس للجنة والنائب اديب عبد المسيح بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة البيئة النيابية، انتخب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة وفاز النائب قاسم هاشم بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية، انتخب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة وفاز النائب ناصر جابر بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، فاز النائب ابراهيم الموسوي بمركز رئيس والنائب محمد سليمان بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة الشباب والرياضة، انتخب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة وفاز النائب رائد برو بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة حقوق الانسان، فاز النائب ميشال موسى بمركز رئيس للجنة والنائب نزيه متى بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة المرأة والطفل النيابية، انتخبت النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة وفاز النائب عدنان طرابلسي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.

– عن لجنة تكنولوجيا المعلومات، فاز النائب طوني فرنجية بمركز رئيس للجنة والنائب الياس حنكش بمركز مقرر للجنة بالتزكية.