كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة: المهم ارادة انقاذ لبنان وتشكيل حكومة تحمل الهدف نفسه

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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "المهم هو ارادة انقاذ لبنان وليس المناصب وتسجيل المواقف والشعبوية لان الموضوع يتعلق بالناس والاولوية لهم"، لافتاً الى أن "خلاص لبنان يكون بالتشريع والعمل الرقابي وتشكيل حكومة تحمل الهدف نفسه".

وعقب انتخاب رؤساء اللجان النيابية وفوزه برئاسة لجنة المال والموازنة لفت كنعان الى أنه "سيكون هناك استمرارية بالعمل والمشاريع من موازنة ٢٠٢٢ الى السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وغيرها كي نعيد المصداقية للبنان دولياً".

واعتبر ان "يد واحدة ما بتزقّف" فعلى الاطراف التعاون وعدم المزايدة والجهد يجب ان يتضاعف وسننكب على دراسة اي مشروع قانون يأتي من الحكومة وله علاقة بمصلحة الناس والبلد.