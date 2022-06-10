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رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته نفى ما يشاع حول زيادة اسعار المحروقات

10
JUNE
2022
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اوضح رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون بان "ما يشاع حول زيادة اسعار المحروقات واستغلالها من قبل التجار وشركات البترول ليس صحيحا، خصوصا وان بعض الاصوات النقابية احتجت على غلاء البنزين والمازوت مبررة اياه بانه ناتج عن جشع تجار المحروقات"

وأوضح بان "هذا الاحتجاج غير صحيح اطلاقا، بدليل ان اسعار المحروقات في لبنان مرتبطة بالكامل بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. وبالتالي، فان جعالات النقل والتوزيع والتخزين والتأمين محددة من قبل هذه الوزارة، وهي مرتبطة تماما بهذا الجدول. كما والجدير ذكره ان جدول تركيب الاسعار والذي يصدر تباعا، يُركّب على اساس اسعار البلاتس العالمية. اضافة الى ان اسعار المحروقات تتأثّر بشكل مباشر في تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق".

وقال: "اننا نوضح هذه المعادلة في تركيب الاسعار وفي ارتفاعها ليس دفاعا عن الشركات البترولية، انما بهدف تبيان الحقائق كما والدعوة الى التركيز على القضايا الاجتماعية والمطلبية الحقيقية، والتي يجب على بعض النقابيين الاهتمام بها واثارتها والدفاع عنها لمصلحة العمال وذوي الدخل المحدود".

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