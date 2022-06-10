مجموعة "إندفكو": انقطاع الاتصال مع اثنين من كبار مديرينا التنفيذيين منذ الأمس بعيد إقلاع مروحيتهما من مطار تينيغانو

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صدر عن مجموعة "إندفكو للانماء الصناعي" البيان الآتي: "انقطع الاتصال بين مجموعة اندفكو للانماء الصناعي واثنين من كبار مديريها التنفيذيين منذ الأمس، بعيد إقلاع طائرة مروحية بهما في رحلة عمل من مطار تينيغانو في إيطاليا إلى جانب أربعة من مديري شركات أتراك والطيار.



ومنذ البارحة، نشطت عمليات البحث عن المروحية، التي غابت من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق مقاطعة مودينا في منطقة غابات جبلية في شمال وسط إيطاليا، لتستمر اليوم بوتيرة مكثفة وتشارك فيها فرقا جوية من خدمات الإنقاذ والاطفاء والجيش الايطالية.



وإذ تتواصل مجموعة إندفكو مع السلطات المحلية الإيطالية والسفارة الإيطالية في بيروت والسفيرة اللبنانية في إيطاليا ومع وزارة الخارجية اللبنانية ومباشرة مع مشاركين في فرق البحث والإنقاذ، تعرب عن الأمل بتلقيها أنباء مطمئنة، وتناشد اللبنانيين مرافقة هذه الساعات الحرجة بالصلاة".