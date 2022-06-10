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خاص - إجتماع منظمة التجارة العالمية.. هذا ما طلبته روسيا من لبنان

10
JUNE
2022
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خاص tayyar.org -

يكتسب الإجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بين 12 و15 حزيران الحالي، أهمية استثنائية كونه يأتي في ظل تحديات كبرى عالمية، في مقدمها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسبق أن أرجئ المؤتمر مرات عدة بسبب جائحة كوفيد، الى أن جرى تثبيته بعدما رفعت سويسرا كل التدابير المرتبطة بالجائحة.

وعلم tayyar.org أن الديبلوماسية الروسية زخّمت حراكها عشية الإجتماع بغرض محاصرة أي توجّه اميركي – دولي من أجل إدراج المسألة الأوكرانية في وثائق المؤتمر الوزاري، مبدية خشيتها من أن يؤدي أي أمر مماثل الى إفشال أعماله.

وبعثت السفارة الروسية في بيروت الى وزارة الخارجية كتابا تمنت فيه على لبنان أن "ينضم الى الجهود الرامية الى إبقاء العمل المستدام (لمنظمة التجارة العالمية) بعيدا من النقاشات السياسية".

وحضّت في الكتاب الذي حصل tayyar.org على نسخة منه وينفرد في نشره، على "الوقوف ضد محاولات (...) تسييس عمل الـWTO".

ربطا نص كتاب السفارة الروسية الى وزارة الخارجية اللبنانية.


نص كتاب السفارة الروسية الى وزارة الخارجية اللبنانية
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