الرئيس عون عرض التطورات واستحقاقات المرحلة مع الأمين العام لحزب البعث والأوضاع الاجتماعية مع الاباتي معلوف والأب حجار

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حجازي: البحث مع الرئيس تركز على الوضع الامني في البقاع واقتراح العفو عن الجنح في منطقة بعلبك الهرمل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان السيد علي حجازي واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات السياسية الأخيرة. وأوضح السيد حجازي ان البحث تركز على مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة والعلاقات مع سوريا وملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء التوجه اللبناني لاستئناف المفاوضات غير المباشرة.

وأشار السيد حجازي الى ان البحث تركز أيضا على الوضع الأمني عموما وفي منطقة البقاع خصوصا، واقتراح العفو العام عن الجنح في منطقة بعلبك الهرمل على الا يشمل المتورطين بدماء الجيش. كذلك تناول البحث الوضع الاقتصادي في ظل التراجع المستمر وتنامي معاناة المواطنين.

الاباتي ايلي معلوف والأب شربل حجار

وعرض الرئيس عون مع الرئيس العام السابق للرهبنة الباسيلية الشويرية الرئيس الحالي لدير مار يوحنا في الخنشارة الاباتي ايلي معلوف والأب شربل حجار الأوضاع الاجتماعية في البلاد وحاجات المواطنين الصحية والتربوية ودور الرهبنة في هذا المجال، فضلا عن أوضاع المدارس والمعلمين والإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من معاناة ذوي الطلاب.