عصابة سرقة دراجات في قبضة مفرزة استقصاء الشمال

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجموعة اشخاص من جنسيات لبنانية وسورية بسرقة دراجات آلية حديثة الصنع وذات حجم كبير من مدينة بيروت، ونقلها الى بلدة أميون وتخبئتها داخل أحد المنازل.





ونتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد المنزل، حيث قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمته والقت القبض على كل من:



م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

خ. ج. (مواليد عام 1998، سوري)

س. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)

إ. ي. (مواليد عام 1999، لبناني)

م. ي. (مواليد عام 1994، لبناني)

م. م. (مواليد عام 1989، سوري)

ع. م. (مواليد عام 1999، سوري)

ولفتت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان أنها عثرت داخل مكان اقامتهم على /3/ دراجات آلية نوع "سوزوكي GSXR 1000" لون اسود، "هوندا CBR500" لون اسود، و"بارت" لون نبيذي. كما تم ضبط /135/ حبة كبتاغون وكمية من مادة حشيشة الكيف، أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وحاسوب محمول نوع"Toshiba"، خوذ ولوحتي تسجيل. كذلك جرى ضبط السيارة التي كانوا يستخدمونها في عملياتهم وهي من نوع" BMW".