هذا ما كشفه وزير التربية عن الامتحانات الرسمية

تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مدرسة كفرحزير الرسمية في إطار جولة يقوم بها في المدارس والثانوية الرسمية في محافظة الشمال.

وكان في استقباله مديرة المدرسة هبة فارس والهيئتان الإدارية والتعليمية، في حضور النائب أديب عبد المسيح، رئيس البلدية فوزي المعلوف ممثلا بنائبة الرئيس سهام فاضل، رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري، كاهن رعية كفرحزير الاب توفيق فاضل، مختار البلدة ميلاد ملحم.

واستقبل الطلاب الحلبي في باحة المدرسة يرافقه المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر ووفدا من الوزارة، ثم ألقت فارس كلمة رحبت فيها بالوزير والوفد المرافق، مؤكدة أن "هذا الصرح كان مميزا بنتائجه دائما ومحافظا على قيمه".

بدوره، حيا الحلبي في كلمة اهالي الكورة والهيئتين الإدارية والتعليمية، واكد أن "هذه الزيارة هي لاستطلاع أوضاع المدارس الرسمية لأنها مستقبل البلد وحاضره"، مشيرا الى أن" هذه الجولة هي ضمن جولات عدة سنستكملها خلال الاسبوعين المقبلين قبل الامتحانات الرسمية التي ستجري في موعدها"، مؤكدا أن "القرار اتخذ بإجرائها في موعدها لأن الامتحانات تشكل اختبارا للتلاميذ بعد سنتين من الجائحة والاوضاع الاقتصادية،" واعدا الاساتذة بـ"تعزيز أوضاع الهيئة التعليمية"، ومثنيا على "مسؤولية الأساتذة وأهمية التعليم في تربية الأجيال"، مؤكدا "اهمية تحسين أوضاع المدارس الرسمية نظرا لدورها في بناء الاجيال القادمة".

وختم قائلاً ان "مدارس الكورة كما كل المدارس في لبنان موضوع اهتمامنا".