تجمع أفران المناقيش في الجنوب: نعيش مرحلة إستثنائية وغير مسبوقة من فقدان مادة الطحين

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أشار تجمع أفران المناقيش ومخابز المرقوق في الجنوب، إلى "أننا نعيش مرحلة إستثنائية وغير مسبوقة من فقدان مادة الطحين، وخصوصا مع المعلومات عن خروج أغلب المطاحن عن العمل والإنتاج".

ولفت التجمع في بيان، إلى أنه "بعد حرماننا من دعم مصرف لبنان وتحويل ثمن الطحين إلى الدولار، لم تقم المطاحن بتسليمنا المادة وقسم كبير من أفران المناقيش ومخابز المرقوق أقفلت، أولا لفقدان المادة وثانيا لعدم قدرتها الإستمرار في ظل رفع سعر الطحين الذي تخطى سعره بعد رفع الدعم 800 دولار للطن وهذا ما كنا نحذر منه".

وناشد التجمع، "كل صاحب ضمير حي في هذا البلد وكل مسؤول وكل نائب منتخب وكل القوى السياسية، العمل على تأمين مادة الطحين، خصوصا أن الكلام عن أن القمح المتبقي في لبنان لا يكفي لعشرين يوما أيضا هو كلام خطير وينذر بالسيئ في القادم من الأيام".