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لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية : البرلمان الأوروبي يشجع على تمهيد الطريق لمصالحة حقيقية بين الشعبين التركي والأرمني

10
JUNE
2022
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افادت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان انه " في تقرير جديد تم تبنيه في 7 حزيران دعا البرلمان الأوروبي تركيا الى الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية واحترام التزاماتها حماية التراث الأرمني.كما تطرق التقرير الذي تم اعتماده بأغلبية 448 صوتا مقابل 67 ضده وامتناع 107 عن التصويت إلى الجهود الأخيرة الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا ".

ويقول التقرير إن" البرلمان الأوروبي يثني على التقارب الأخير بين تركيا وأرمينيا في ما يتعلق بقرار بدء الاتصالات الثنائية وتعيين ممثلين خاصين واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. ويعتبر البرلمان الأوروبي هذه المحاولة تطوراً إيجابياً للغاية وله تأثير إيجابي على الازدهار والأمن في المنطقة يشجع الجانبين على متابعة هذه الجهود بهدف التطبيع الكامل لعلاقاتهما، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه العملية بنشاط".

وأضاف التقرير :" كما شجّع أعضاء البرلمان الأوروبي تركيا على تمهيد الطريق لمصالحة حقيقية بين الشعبين التركي والأرمني بما في ذلك تسوية نزاع الإبادة الجماعية الارمنية والاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية التراث الأرمني والتراث الثقافي الآخر وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي ذلك إلى ديناميكية تطبيع العلاقات في جنوب القوقاز، كما شجع البرلمان الأوروبي تركيا مرة أخرى على الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية".

وفي التقرير" حذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أنه على الرغم من تصريحات تركيا المتكررة بأنها تهدف إلى أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي فقد تراجعت البلاد باستمرار عن التزاماتها في ما يتعلق بعملية الانضمام على مدار العامين الماضيين"، وأشار التقرير إلى" استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا".

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومة التركية إلى التعامل مع طلبات عضوية الناتو وفنلندا والسويد بحسن نية والمشاركة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المحتملة والامتناع عن ممارسة أي ضغوط لا داعي لها في هذه العملية".

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