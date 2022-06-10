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قائد الجيش للخارجين عن القانون: سلموا تسلموا وإلا...!

10
JUNE
2022
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أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن حرب الجيش على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن أنهم لا ينتظرون أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا يعملون وفقاً لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتهم تجاه الشعب والوطن.


ووجّه عون، من فرع مخابرات البقاع، رسالة إلى كل الخارجين عن القانون بالقول:" سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم".

ومن اللواء السادس في بعلبك، شدد قائد الجيش على أن الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي.

وقال:" ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات".

ورأى عون من بوداي مقدماً التعازي بالشهيد زين العابدين شمص الذي "سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات"، أن التضحية قدر وليست خياراً، .

ووعد قائد الجيش الاهالي بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية.

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