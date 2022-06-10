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خاص - فريديريكو ليما في بيروت .. أول ممثل مقيم لصندوق النقد منذ 2011

10
JUNE
2022
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خاص tayyar.org -

يصل الى بيروت في 21 حزيران الحالي، الممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما في زيارة تستمر يومين، يلتقي في خلالها عددا من المسؤولين.

ويرافقه في الزيارة رئيس بعثة الصندوق في لبنان أرنيستو ريغو راميريز.

وتتزامن الزيارة مع إنهاء الصندوق استعداداته لإعادة إفتتاح مكتب الممثل المقيم في لبنان، بعد قرابة 11 سنة من شغور هذا المنصب.

وكان آخر ممثل مقيم للصندوق في لبنان هو إريك موتو بين أيلول 2009 وآب 2011، ويشغل راهنا منصب رئيس قسم في الصندوق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع إتفاق على مستوى الموظفين staff level agreement بين لبنان والصندوق في 7 نيسان، وستضيف زخما الى الجهود المبذولة من اجل توقيع الإتفاق النهائي أي البرنامج مع الصندوق والذي يعوّل عليه من أجل اطلاق عملية إنعاش الإقتصاد.

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