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شعبة المعلومات تلقي القبض على عصابة سرقت النفط من الأنابيب الممتدة من العراق إلى لبنان

10
JUNE
2022
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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة النفط الخام من الأنبوب الموصول بمنشآت النفط في منطقة طرابلس وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية 3 متورطين بهذه العمليات، وهم كل من اللبنانيين: ي. ع. (مواليد عام 1990)، د. ص. (مواليد عام 2000)، ح. م. (مواليد عام 1986).

وأوضحت أنه بتاريخ 28-5-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من رصدهم في محلة ببنين على متن "فانين" من نوعَيْ "ميتسوبيشي" و "هيونداي"، حيث تم نصب كمين محكم لهم في المحلة وتوقيفهم جميعا، وضبط الفانين، بتفتيش المركبتين عثر بداخلهما على خزانين بلاستيكيين سعة الواحد /2000/ ليتر وخزان حديد سعته /2500/ ليتر بداخلهما آثار للنفط الخام، كما تم ضبط شفاط يستخدم في سحب النفط الخام من الأنبوب.
 

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة النفط الخام من داخل أنابيب النفط الممتدة من العراق الى لبنان.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.
 
 
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