أزمة القرداحي والخليج... تابع

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أثار وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، غضب بعض المغردين والإعلاميين الخليجيين مجددا، بتصريحات أطلقها قبل أسبوعين حول عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات للبنان في أزماته.

وتداول مغردون مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيه في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن"، حسب قوله.

وأردف قائلا: "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد".



وتابع قرداحي قائلا: "لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم"، وأشار في تلك المقابلة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت "تتحين الفرصة" للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته.

وأشعلت هذه التصريحات من قرداحي غضاب واسعا، إذ رد المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري قائلا: " "الخليجيين لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء" يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت! صدق المتنبي حينما قال: "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا"، حسب قوله.