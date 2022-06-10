تعيين ممثل مقيم جديد لصندوق النقد في لبنان

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أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس امس أنه تم تعيين ممثل مقيم جديد للصندوق في لبنان لمتابعة المسائل والمجريات التي ستحصل بين لبنان والصندوق، وهو سيواصل المحادثات في شأن برنامج إصلاح اقتصادي»، كاشفاً عن أن وفداً من الصندوق سيزور بيروت قبل نهاية الشهر الحالي.

وتأكيداً لمضمون الاعلان الرسمي، افادت معلومات ترددت في بيروت ظهر امس انّ بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغو راميريز ستصل الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري بأيام قليلة، وهي تضمّ الممثّل المقيم الجديد للصندوق في لبنان بعد مرور 10 سنوات على انتهاء ولاية الممثل الدائم السابق. وسيقوم راميريز بتعريف الممثل الجديد على المسائل الإدارية وكل ما يتعلق بأي اتفاق قد يحصل بين الدولة اللبنانية والصندوق.

وقالت المعلومات انّ الدراسات والمَشورات والمساعدات الفنية والإدارية التي يقدّمها صندوق النقد للدولة اللبنانية متعددة ومتنوعة ولا تقتصر على المفاوضات الاخيرة بعد التعثر المالي والنقدي، وانّ الصندوق يعدّ حالياً دراسة حول آلية تسديد متأخرات الدفع التي في ذمّة الدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مؤسسة كهرباء لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كذلك من البديهي أن يتمّ اطلاع الممثل الجديد على تفاصيل مضمون الاتفاق التقني ما بين لبنان والصندوق.