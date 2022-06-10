عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 حزيران 2022

الأخبار
- السيّد نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب
- رياض سلامة مدعىً عليه أخيراً: تمرّد قضائي لحماية الحاكم
- "الصحة" تذكّر بالوقاية وتدعو إلى أخذ اللقاحات: "كوفيدــ19" موجود... فاقداً هيبته الإعلامية
- "أيام بيروت السينمائية": شاشات الماضي والراهن الصعب
- إيران – الغرب: مواجهة بلا سقوف
البناء
– السيد نصرالله: }على السفينة أن ترحل فوراً} على حكومة الكيان الامتناع عن الاستخراج من كاريش
- الكيان يحبس أنفاسه بانتظار معادلات السيد نصرالله: البوصلة التي سترسم مستقبل التطوّرات
– }حق اللبنانيّين باستخراج ثرواتهم أولاً} هذه فرصتنا لمنع الانهيار }فليتوحّد اللبنانيون مع مقاومتهم}
اللواء
- لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!
- فريق بعبدا يربط الحكومة الجديدة بالرئاسة.. ورأس سلامة قبل نهاية العهد
- لبنان يخضع للواقع في كاريش!
- انعكاسات الحرب الأوكرانية
الجمهورية
- هوكشتاين نأمل عودة المفاوضات
- خديعة "إسرائيل": الشفط من "كاريش" بكامله!
- جنبلاط ينتقد تأخير الاستشارات: لا نحتاج "العميد المتقمص"!
الديار
- ترسانة حزب الله الصاروخية تدخل في معركة حماية الغاز: أسلحة بحرية "فتاكة"
- سجال حول "الخط 29"... مقترحات رسمية شفهية لهوكشتاين وتسريبات "إسرائيلية"؟
- معضلة التأليف تسبق التكليف وميقاتي "مستاء" من طرح مرشحين سنة "هامشيين"