عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 حزيران 2022

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الأخبار

- السيّد نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب

- رياض سلامة مدعىً عليه أخيراً: تمرّد قضائي لحماية الحاكم

- "الصحة" تذكّر بالوقاية وتدعو إلى أخذ اللقاحات: "كوفيدــ19" موجود... فاقداً هيبته الإعلامية

- "أيام بيروت السينمائية": شاشات الماضي والراهن الصعب

- إيران – الغرب: مواجهة بلا سقوف



البناء

– السيد نصرالله: ‭}‬على السفينة أن ترحل فوراً} على حكومة الكيان الامتناع عن الاستخراج من كاريش

- الكيان يحبس أنفاسه بانتظار معادلات السيد نصرالله: البوصلة التي سترسم مستقبل التطوّرات

– ‭}‬حق اللبنانيّين باستخراج ثرواتهم أولاً}‬ هذه فرصتنا لمنع الانهيار ‭}‬فليتوحّد اللبنانيون مع مقاومتهم}

اللواء

- لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!

- فريق بعبدا يربط الحكومة الجديدة بالرئاسة.. ورأس سلامة قبل نهاية العهد

- لبنان يخضع للواقع في كاريش!

- انعكاسات الحرب الأوكرانية

الجمهورية

- هوكشتاين نأمل عودة المفاوضات

- خديعة "إسرائيل": الشفط من "كاريش" بكامله!

- جنبلاط ينتقد تأخير الاستشارات: لا نحتاج "العميد المتقمص"!



الديار

- ترسانة حزب الله الصاروخية تدخل في معركة حماية الغاز: أسلحة بحرية "فتاكة"

- سجال حول "الخط 29"... مقترحات رسمية شفهية لهوكشتاين وتسريبات "إسرائيلية"؟

- معضلة التأليف تسبق التكليف وميقاتي "مستاء" من طرح مرشحين سنة "هامشيين"