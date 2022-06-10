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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 حزيران 2022

10
JUNE
2022
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البناء

توقع مصدر حكومي أن ينضمّ إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة الخاص بالبحث بملف الحدود البحرية كل من وزير الخارجية وقائد الجيش لتوحيد المواقف والمقاربات عشيّة وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت ومنعاً لأي حديث عن خلافات.


قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن قرار المواجهة من الدولة ومؤسساتها وإلى جانبها الشعب مع أية عملية عسكرية تركية رسالة قويّة تشكل مقدّمة لمواقف داعمة من الحلفاء وربما تشكل عامل ردع يدفع القيادة التركية لإعادة النظر بخطتها.


اللواء


نُقل عن مسؤول رفيع أنّ بقاء موظف مالي كبير في موقعه، بات بحكم الصعب جداً، وذلك قبل حلول تشرين المقبل.


بقي حبل السرَّة النيابية موصولاً، حتى مع الكتل التي جاهرت، وامتنعت عن التصويت في جلسة انتخاب رئيس المجلس.


لم تحصل شخصية بيروتية ذات سمعة اقتصادية، على أجوبة شافية من شخصيات نافذة تجاه طروحات جاءت لتولي منصب قيد التشاور.

 

الجمهورية

علم أن شخصية سياسية خسرت الانتخابات النيابية بدأت في إجراء مراجعة لكل نمط سلوكها خلال الفترة السابقة بغية استخلاص الدروس منها.

توقع ديبلوماسيون أن تشهد البلاد حركة غير عادية للاطلاع على التحضيرات الجارية لاستقبال موفد غربي معني بملف كبير.

نقلت مصادر دبلوماسية عن شخصية تفاوضية أن لبنان هدر فرصة مهمة ولم يسمع نصائح أسديت إليه سابقاً وقال إنه ينتظر صحوة لبنانية لئلّا يخسر فرصة قد تكون الأخيرة.

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