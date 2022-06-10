living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأخبار": البخاري لم يعد بعد... البحث جارٍ عن بديل؟

10
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وفيق قانصوه- الأخبار -

في الثالث من الشهر الجاري، دعا السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، عبر وسائل إعلام وصحافيين «مقرّبين» منه، إلى لقاء مع إعلاميّين لبنانيين في دارته في اليرزة، لـ«دحض الشائعات» حول استدعائه إلى الرياض ربطاً بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي خاضها سفير المملكة بحماسة، من دون أن تأتي نتائجها على قدر الآمال السعودية.

أسبوع مرّ على الدعوة اليتيمة التي لم يحدّد موعد لها، ولم يعد البخاري بعد من رحلة «النقاهة» التي أكّدت مصادر على صلة وثيقة بالرياض لـ«الأخبار» سابقاً، أنها جاءت بناءً على استدعاء من القيادة السعودية، لدرس نتائج الاستحقاق. إذ إن من احتكروا الدعم السعودي في الانتخابات لم يتمكنوا من الحصول على الأكثرية الموعودة في البرلمان الجديد. فلا القوات اللبنانية فازت بالكتلة الأكبر مسيحياً، ولا التيار الوطني الحر «كُسر»، فيما جاءت نتائج بيروت الثانية صادمة بعد إخفاق فؤاد السنيورة في إيصال نائب سني واحد إلى ساحة النجمة.

المصادر نفسها كرّرت أن عودة البخاري إلى بيروت، في حال حصولها، لا تنفي أن السلطات السعودية تبحث في تعيين بديل له في العاصمة اللبنانية لبدء مرحلة جديدة من العمل في مرحلة ما بعد الانتخابات، مع «إعادة النظر في الوضع السني الذي خرج من الاستحقاق مشتتاً بشكل غير مسبوق».

ورأت أن البخاري مضى بعيداً في «شخصنة» العمل الدبلوماسي في شكل لم يسبق له مثيل. فإلى علاقته الوثيقة بسمير جعجع، وبعيداً عن مهاجمته حزب الله، دخل السفير المولع بـ«تويتر»، في زواريب السياسة اللبنانية، ووجّه إهانات شخصية إلى مرشحين سقطوا في الانتخابات، واصفاً إياهم بأنهم «رموز غدر وخيانة»، ومارس وصاية أزعجت حتى بعض حلفاء الرياض من غير القوات اللبنانية. ولفتت المصادر إلى أن الانتقادات لأداء السفير في بيروت سابقة للانتخابات، لوجود تيار في القيادة السعودية انتقد «تشليع» الطائفة السنية لمصلحة رئيس القوات اللبنانية. وأشارت إلى أن صدى «لوم» المسؤولين السعوديين للسفير بعد الانتخابات لوضعه كل «البيض» السعودي في «سلة» جعجع، وصل إلى مسامعه قبل مغادرته بيروت. وهذا، بحسب المصادر، ما دفعه إلى «توقيت» مغادرته بيروت عشية حفل استقبال أقامته معراب لسفراء عرب وأجانب في 28 أيار الماضي تفادياً لمزيد من «الإحراج».

 

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout