الحلو وحداد قيما الوضع الوبائي لمرض التهاب الكبد الفيروسي في طرابلس واسباب التلوث

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عقد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو، ومديرة الوقاية الصحية جويس حداد، مؤتمرا صحافيا اليوم في المستشفى الحكومي في القبة - طرابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور فواز حلاب، ومدير المستشفى ناصر عدرة.



وعرض كل من الحلو وحداد نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها فريق وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين، إضافة الى خلاصات الزيارة الميدانية اليوم الى قضاء طرابلس حيث جرى تقييم الوضع الصحي للحالات المصابة والوضع الوبائي لمرض التهاب الكبد الفيروسي A في المنطقة.



وسبق المؤتمر الصحافي اجتماع حضره الى جانب الحلو وحداد وحلاب وعدرة رئيس مصلحة الصحة في طرابلس سعد الله صابونة وبشرى عياش عن "اليونيسيف" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه الشمال المهندس خالد عبيد.



حداد

وتحدثت حداد بداية فأشارت الى ان "الوزارة باشرت العمل على تحري سبب التلوث وأن النتائج بدأت بالظهور تباعا"، لافتة الى "ارتفاع أعداد الإصابات الى 118 وأن شبكة المياه لا تلوث فيها ما استدعى مزيدا من العمل والفحوص المخبرية".



وقالت: "إن الجولة شملت منازل المصابين، وعقد اجتماع مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي التي تقدم المساعدة الكبرى لمعرفة أسباب الإصابات"، واكدت "السعي الى أن تشمل الفحوص طلاب المدارس وفئات عمرية عدة".



وشددت على "الوقاية والنظافة الشخصية وعدم استعمال المرحاض بدون تعقيم حيث يوجد مصابون". كما اكدت "استخدام المياه الموثوقة وكذلك الأمر بالنسبة لنظافة الخضار والفاكهة".



الحلو

بدوره اشار حلو الى أنه "وبتوجيهات من وزير الصحة فراس أبيض تدخلت فرق وزارة الصحة على رأسها رئيس المصلحة سعد صابونة وطبيب القضاء"، منوها "بعمل مؤسسة مياه لبنان الشمالي".



وأكد انه "يجري العمل على تغطية الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة وأن الوزارة ستغطي أيضا الفحوص المخبرية في مستشفى طرابلس الحكومي".



كما وأكد "ضرورة العمل من قبل الوزارات المعنية الداخلية والصحة والطاقة والمياه". وذكر ان "حضانة هذا الفيروس تدوم لخمسين يوما وفرق وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة المساعدة في ظل هذه المشكلة".



وردا على سؤال لفت الحلو الى أن "كورونا لم ينته وأن الإجراءات ضرورية، كذلك القناع الواقي المباشر من كورونا"، كما شدد على "ضرورة الحصول على اللقاح".