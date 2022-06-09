جمعية "سطوح بيروت" مستمرة بالمتابعة الحثيثة للحالات الإنسانية التي أعلنت عنها في "تيليتون سطوح بيروت 2021"

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تستمر جمعية "سطوح بيروت" بشخص مؤسّستها ورئيستها الإعلامية داليا داغر، وفريق عملها، بالمتابعة الحثيثة للحالات الإنسانية التي أعلنت عنها في "تيليتون سطوح بيروت 2021" في شهر كانون الأول الفائت.

ومن بين الحالات المعلن عنها، هي حالة الشاب أنطوني نجار، وهي الحالة الأكثر دقّة لناحية صعوبتها وتستدعي الكثير من الملاحقة لا سيّما المادية منها، كون أنطوني بحاجة لزراعة قلب وكلفة العملية والفحوصات المطلوبة عالية جدا.

ومن خلال جمعية "سطوح بيروت" جرى تأمين تكاليف فحوصات المرحلة الأولى التي سيجريها أنطوني، وذلك في خطوة نحو معرفة المواصفات المطلوبة من أجل العثور على قلب متبرّع للزرع هو بحاجة ماسّة له.

وسافر أنطوني نجار ووالدته عصر الأمس برعاية الجمعية الى ايطاليا وتحديدا الى روما في مستشفى Bambino Gesù Children's Hospital حيث سيقيم فيها 10 أيام لإجراء فحوصات دقيقة جدا؛ هذا ورافقت داليا داغر وفريقها الشاب أنطوني الى مطار بيروت للإطمئنان الى كافة تفاصيل الرحلة على أن يتم استقابله في مطار روما من قبل السفارة اللبنانية في روما وطاقم المستشفى.

ولا بدّ من الإشارة الى أنّ جمعية "سطوح بيروت" ستطلعكم على حالة أنطوني بصورة دورية، وتشكر كل من تبرّع وساهم بتأمين تكاليف المرحلة الاولى من العلاج.