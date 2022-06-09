بري تلقى برقيات تهنئة و تسلم دعوة من الرئيس الجزائري

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استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم ركايبي الذي نقل اليه تهنئة القيادة الجزائرية بانجاز الانتخابات النيابية وإعادة إنتخابه رئيساً للمجلس النيابي اللبناني كما سلمه دعوة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور الذكرى ال60 للعيد الوطني وإستقلال الجزائر .

كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي الذي غادر دون الإدلاء بتصريح .

أيضاً ولمناسبة إنتخابه لولاية جديدة لرئاسة المجلس النيابي تلقى الرئيس نبيه بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم جاء فيها : يسعدني ان أعرب لكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بإسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة في دولة الكويت عن صادق آيات التهاني وأحر مشاعر المباركات بمناسبة نيلكم ثقة اخوانكم أعضاء المجلس بإنتخابكم رئيساً للمجلس النيابي منتهزين هذه المناسبة لنؤكد لكم على السعي الدائم لتقوية العلاقات الوطيدة الأخوية الراسخة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وبذل كل ما في سبيله تعزيز أواصر المحبة والاخاء بين الشعبين الشقيقين .

على صعيد آخر أجرى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إتصالاً هاتفياً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان هنأه فيه بالعيد ال161 لقوى الأمن الداخلي مثنياً على جهودها وتضحياتها في حفظ الأمن والإستقرار .