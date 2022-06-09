القاضي طنوس: مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض توفيق سلامه وشركائه والمتدخلين معه

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غرد القاضي جان طنوس عبر تويتر بالقول: بناء على المادة 13 من ق. أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض توفيق سلامه وشركائه والمتدخلين معه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

واحالته من قبل النائب العام الاستئنافي في بيروت امام قاضي التحقيق الأول في بيروت بموجب ورقة طلب.

وأضاف: لم يتبلغ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات اي دعوى مخاصمة موجهة ضد الدولة بسبب الاعمال القضائية بخلاف ما ورد في بعض وسائل الاعلام.