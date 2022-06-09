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تقدم إضافي للجامعة اللبنانية في تصنيف مؤسسة (QS - Quacquarelli Symonds)

9
JUNE
2022
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سجلّت درجات تقييم الجامعة اللبنانية تقدمًا إضافيًّا في تصنيف مؤسسة (QS - Quacquarelli Symonds) للجامعات العالمية لعام 2023، وباتت من بين أفضل 601 - 650 جامعة دولية بعدما كانت عامي 2022 و2021 بين أفضل 701 - 750.

ومن ضمن 1422 مؤسسة أكاديمية دولية مُشاركة، صُنّفت الجامعة اللبنانية بين الـ 43 في المئة الأوائل (TOP 43%)، كما احتلت المرتبة التاسعة والثمانين بعد المئة (189) في مؤشر السمعة المهنيّة الذي يكرسها بين أكثر الجامعات الدولية والإقليمية جذبًا لأصحاب العمل لتوظيف خريجيها.

وقالت الجامعة في بيان اليوم: "يؤكد التصنيف الجديد وفق مؤشر "السمعة المهنية" أنّ طلاب الجامعة اللبنانية وخرّيجيها يتمتعون بالكفاءات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل، فضلًا عن التزامهم بالتفكير الإبداعي ومبدأ الخدمة المجتمعية والمسؤولية الوطنية والريادة.
وفي تصنيف (QS) للجامعات على مستوى تعليم المواد الصادر في نيسان 2022، كانت الجامعة اللبنانية قد احتلت المرتبة 390 عالميًّا في تعليم مواد الهندسة والتكنولوجيا جميعها والمرتبة 201 - 230 في تعليم مواد الفنون والتصميم والمرتبة 251- 300 في تعليم الصيدلة والمرتبة 451- 500 في تعليم العلوم الطبية.

وحققت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى على مستوى لبنان في تعليم اختصاصات الهندسة البترولية والفنون الإعلانية والتصميمية والعلوم الصيدلانية والدوائية، فيما حققت المرتبة الثانية في تعليم الهندسة المعلوماتية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والعلوم الطبية والكيمياء.
يُذكر أنّ الأرقام والمراتب التي حققتها الجامعة اللبنانية جاءت بناءً على معلومات تراكمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، علمًا أن الجامعات الأخرى المشاركة تُصنّف وفقًا لمعلومات تقدمت بها قبل خمس سنوات".

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