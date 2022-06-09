سفير الكويت ينهي مهمته.. وهذه آخر مهامه

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يغادر سفير الكويت عبد العال القناعي منتصف الأسبوع المقبل، منهيا مهمته الديبلوماسية على رأس السفارة.

والقناعي هو عميد الديبلوماسيين بفعل طول ولايته الديبلوماسية في بيروت منذ تعيينه عام 2007. ويحفظ له أصدقاؤه اللبنانيون وزملاؤه الديبلوماسيين حرصه على عدم التدخل في أي قضايا خلافية، وعلى طول أناته في الظروف الدقيقة التي عايشها، وعلى تفاعله مع مختلف المكونات اللبنانية السياسية والحزبية.



وحرص القناعي على توديع أصدقائه من اللبنانيين. وستكون مهمته الأخيرة في بيروت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الثلاثاء المقبل، مباشرة قبل مغادرته الى الكويت.



لم يُعرف بعد من سيخلف القناعي.