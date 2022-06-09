هارون يحذّر: وصلنا إلى ما هو أسوأ مما نبهنا منه

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لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى أن “الوضع خطير جداً وهذا ما كنا نبهنا منه وقد وصلنا إلى ما هو أسوأ مما نبهنا منه.”

وأكد هارون لـ”صوت كل لبنان” أن “بموضوع أمراض القلب هناك مشكلة بالأدوية التي يحتاجها المريض بشكل دائم وهناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة وهذا خطر مباشر على المرضى.”

وتابع هارون: “بالنسبة لغسيل الكلى هناك أزمة المستشفيات التي لديها مراكز غسيل كلى ومهددة بالإقفال ولا ندري أين سنذهب بمرضاها.”

وأشار الى أن “الاتجاه هو نحو رفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى ما سيتسبب بأزمة مادية لدى المرضى.”