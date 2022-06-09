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الوطن السورية: وزير لبناني: ننتظر التمويل وموافقة أميركا لتزويدنا بالكهرباء عبر سورية

9
JUNE
2022
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الوطن السورية: أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس، أن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سورية، واتهم السياسة بالوقوف وراء التأخير بتنفيذه، موضحاً أن الاتفاقيات الخاصة بإمداد لبنان بالغاز المصري عبر سورية على وشك الانتهاء منها.

 

وعلى هامش مشاركته في أعمال مؤتمر لحوار الطاقة المستقبلي انطلق في الأردن أمس ويستمر إلى غد الجمعة، قال فياض في تصريح نقله موقع قناة «المملكة» الإلكتروني: «لدينا الخط الذي نعمل عليه وهو إمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسورية، وأيضا إمداده بالكهرباء عبر الأردن وسورية».

 

لكنه أضاف: «نحن منتظرون للتمويل من البنك الدولي، وننتظر الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من «قانون قيصر» على هذه الاتفاقيات».

 

وتحدث فياض عن إتمام كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل، وقال: «نحن بانتظار تنفيذ وعده حتى ينعم اللبنانيون بكمية كهرباء، خاصة أنه بالصيف يزيد الطلب ويزيد عدد زوار لبنان».

 

وعبّر عن شكره للأردن وكل الأطراف التي عملت على إنهاء الاتفاقيات بالنسبة للكهرباء، مضيفاً إنه بالنسبة للغاز اليوم، فإن هذه الاتفاقيات على وشك الانتهاء منها.

 

من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن فياض قوله: إن «السياسة وراء تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلادنا بالكهرباء عبر سورية، ولتخفيف النقص الحاد».

 

ولفت فياض، إلى أن «البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل المشروع، يربطه اليوم نوع من الاجتهاد السياسي».

الوطن السورية
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