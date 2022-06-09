عناوين الصحف ليوم الخميس 9 حزيران 2022

الأخبار: «قسد» - دمشق: بداية صفقة
ردّ على اقتراح هوكشتين لا يغلق باب التفاوض
إسرائيل تستبق كلام نصر الله: لن نستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها
البناء: السيد نصرالله يطل الساعة 8:35 مذكراً الإسرائيليّين بمعادلة «انظروا إليها إنها في البحر تحترق»/ وزراء الاحتلال يجتمعون عشيّة كلمة السيد نصرالله: لا نريد الاستثمار في مناطق متنازع عليها/ الرؤساء عون وبرّي وميقاتي يجتمعون السبت في بعبدا: الخط 23 هو الحد الأدنى/
النهار: الاستحقاق الحكومي مغيّب وتحذير أميركي من الانهيار
الجمهورية: العقدة في التأليف لا التكليف
تقاطع أميركي- سعودي- إيراني في بحر لبنان
الديار: القطاع العام الى الاضراب وجنون الاسعار يتفاقم والمعلمون: لا مراقبة للامتحانات
ماذا تنتظر الحكومة للبدء بالتنقيب عن النفط في الحقول غير المتنازع عليها؟
توافق رسمي على ابلاغ الموفد الاميركي الالتزام بالخط ٢٣ مستقيما في المفاوضات
نداء الوطن: واشنطن تخشى "انهيار الدولة"... والراعي يجدّد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكّرة
"ضياع" رسمي بانتظار هوكشتاين ونصرالله يحدّد "البوصلة" اليوم!
اللواء: «حكومة كاريش»: سحب ملف التفاوض البحري من عون!
الخارجية الأميركية تسفّه رواية فياض: ننتظر توقيع عقود الكهرباء والغاز ولا التزامات مسبقة
l'orient le jour: Le FMI aura son représentant résident au Liban, une première depuis 2012