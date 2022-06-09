عناوين الصحف ليوم الخميس 9 حزيران 2022

A + A -

الأخبار: «قسد» - دمشق: بداية صفقة

ردّ على اقتراح هوكشتين لا يغلق باب التفاوض

إسرائيل تستبق كلام نصر الله: لن نستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها





البناء: السيد نصرالله يطل الساعة 8:35 مذكراً الإسرائيليّين بمعادلة «انظروا إليها إنها في البحر تحترق»/ وزراء الاحتلال يجتمعون عشيّة كلمة السيد نصرالله: لا نريد الاستثمار في مناطق متنازع عليها/ الرؤساء عون وبرّي وميقاتي يجتمعون السبت في بعبدا: الخط 23 هو الحد الأدنى/

النهار: الاستحقاق الحكومي مغيّب وتحذير أميركي من الانهيار

الجمهورية: العقدة في التأليف لا التكليف

تقاطع أميركي- سعودي- إيراني في بحر لبنان

الديار: القطاع العام الى الاضراب وجنون الاسعار يتفاقم والمعلمون: لا مراقبة للامتحانات

ماذا تنتظر الحكومة للبدء بالتنقيب عن النفط في الحقول غير المتنازع عليها؟

توافق رسمي على ابلاغ الموفد الاميركي الالتزام بالخط ٢٣ مستقيما في المفاوضات

نداء الوطن: واشنطن تخشى "انهيار الدولة"... والراعي يجدّد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكّرة

"ضياع" رسمي بانتظار هوكشتاين ونصرالله يحدّد "البوصلة" اليوم!

اللواء: «حكومة كاريش»: سحب ملف التفاوض البحري من عون!

الخارجية الأميركية تسفّه رواية فياض: ننتظر توقيع عقود الكهرباء والغاز ولا التزامات مسبقة

l'orient le jour: Le FMI aura son représentant résident au Liban, une première depuis 2012