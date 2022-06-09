أسرار الصحف ليوم الخميس 9 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية تصاعد المواجهة بين إيران والدول الغربية نووياً وأرجحيّة إنتاج إيران لليورانيوم على نسبة 90%. وقالت إن التعاون الروسي مع إيران نووياً مستمرّ وسيتواصل بمعزل عن مسار مفاوضات فيينا في ظل توقعات مزيد من الانقسام بين الغرب والشرق.



خفايا

تؤكد المعلومات الميدانية من سورية الحشود الكبيرة للجيش السوري نحو الشمال بعد تكرار التهديدات التركيّة والتحرّكات العسكرية المرافقة لها. ويقول سكان البلدات الحدودية إن الجيش السوري يتمركز في نقاط لم يصل إليها من قبل رغم التصرّفات غير المسؤولة والعدائيّة لجماعة قسد.



اللواء: أسرار

همس

نأت دول كبرى عن نفسها في الأزمة الناشئة حول المنطقة المتنازع عليها، نظراً لحساسية الوضع الإقليمي في هذه المرحلة..



غمز

قال نائب جديد: كيف يُمكن التعايش داخل اللجان الوازنة بين اتجاهات ومصالح غاية في التضارب..



لغز

يدور خلاف قوي بين مديرية نافذة في وزارة المال والوزير المعني، مما يهدّد عشرات ألوف المعاملات، بما فيها الرواتب!



نداء الوطن: خفايا

يشكو عدد من الصناعيين من قيام موظف كبير في وزارة البيئة بمنع استيراد المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات محلياً، وهو ما يعتبرونه تدخلاً من قبل الموظف لصالح مستوردي البطاريات من الخارج، فيما تبلغ تكلفة البطارية المصنعة محلياً اقل من 30%من قيمة تلك المستوردة.

يقال ان وزارة الداخلية والبلديات قد قامت بتوزيع مكافآت بعشرات ملايين الليرات للموظفين الذي ساهموا بتنظيم العملية الانتخابية.

خلافاً لما أعلن قالت معلومات ان مرسوم تفرغ وزير الاشغال في الجامعة اللبنانية قد دخل حيز التنفيذ منذ اشهر.