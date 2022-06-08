تعميم صورة مفقود غادر مستشفى كان يعالج فيها ولم يعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي: "تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود كناز شادي صالح (من مواليد عام 2003، لبناني)، الذي غادر بتاريخ اليوم 08-6-2022، إحدى المستشفيات التي يتلقى فيها العلاج ولم يعُد لغاية تاريخه، مع العلم انه يعاني من أمراض عصبية ونفسية، وهو أصم وأبكم.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 713518-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات".