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فياض ترأس جلسة حوارية عن "أهمية مشاريع كفاءة الطاقة في المباني"

8
JUNE
2022
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استهل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض مشاركته في مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا" المنعقد في البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضوره جلسة الافتتاح، التي عقدت برعاية ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وحضوره.

وشارك فياض في عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الطاقة المشاركين. وترأس جلسة حوارية عن "أهمية مشاريع كفاءة الطاقة في المباني"، بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا "أهمية إقرار مشروع قانون حفظ الطاقة الذي أرسلته الحكومة اللبنانية أخيرا إلى مجلس النواب والوفر الكبير الذي يمكن أن يحققه إقرار هذا القانون على الفاتورة النفطية للبنان، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة".

كما كانت لفياض مجموعة لقاءات ثنائية، منها مع الأمينة العامة لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجيلا ويلكنسون والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة RCREEE الدكتور جواد الخراز.

وناقش فياض مع خراز "دعم المركز الإقليمي التقني والقانوني للبنان للمضي قدما بمشاريع الطاقة الشمسية التي أقرها أخيرا مجلس الوزراء، لا سيما لناحية تطويرها لتكون بحسب المعايير العالمية للتمويل bankable projects والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال".

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