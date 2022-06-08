خاص - وسيم بزّي: لبنان لا يفاوض تحت الضغط وسيقدّم ردّاً خطياً موحداً على مقترحات هوكشتاين

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أكد الباحث في الشأن السياسي الدكتور وسيم بزي للـtayyar.org أن الوسيط الامركي آموس هوكشتاين سيصل الى بيروت الأحد أو الاثنين كما أعلن الرئيس نبيه بري، "وهذا الأمر مؤكد حيث أن الابلاغ تم عن طريق السفيرة الاميركية التي وصلت مساء أمس الى بيروت"، مضيفاً أن هناك ردّاً خطياً على مقترح هوكشتاين الأخير سيقدّم من رئيس الجمهورية والرئيسين بري وميقاتي مبنيّاً على موقف لبناني موحّد.

وأشار بزي لموقعنا الى أنه من غير الصحيح ما يُحكى عن خلافات وتباينات في الموقف الرسمي اللبناني، وقال بزي:"نائب رئيس المجلس الياس بو صعب المكلّف من قبل الرئيس ميشال عون بمتابعة الملف، على تواصل دائم مع الرئيسين بري وميقاتي، وقد زار عين التينة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بعد انتخابه نائباً لرئيس المجلس وذلك لتسريع وتيرة الاتصالات بالفترة الفاصلة قبل وصول هوكشتاين بخاصة مع السفيرة دوروثي شيا". وختم بزي:"الأبواب ليست موصدة علماً أن لبنان لا يفاوض تحت الضغط وهناك إصرار على التمسك بالحق اللبناني وهذا الحق غير خاضع للمساومة وللتنازل تحت الضغط".