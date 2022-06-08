"هموم جبيل الاجتماعية" محور لقاء النائب سيمون ابي رميا بوزير الشؤون الاجتماعية

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حمل النائب سيمون ابي رميا هموم جبيل الاجتماعية الى وزير الشؤون الاجتماعية د. هكتور حجار في لقاء عقد في مقر الوزارة.

تناول البحث آلية مساعدة الجمعيات الانسانية في الحصول على مستحقاتها بالعملة الأجنبية من المصارف اللبنانية وتأمين الأدوية اللازمة لمستوصفات جبيل التابعة لوزارته لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

كما طلب أبي رميا من حجار التريث في قرار إعادة هيكلة مراكز الشؤون الاجتماعية في لبنان ومن ضمنها قضاء جبيل الذي قد يؤدي الى إقفال بعضها، فهذه المراكز تبقى حاجة اجتماعية حتى لو كانت تكلفتها عالية.

وكانت جولة أفق أيضًا حول الشؤون الوطنية الراهنة.