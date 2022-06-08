ميقاتي من المطار: سأجتمع مع الرئيس عون ولن اتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أننا ندرك الأوضاع والصعوبات ولكن رغم ذلك وبعد الجولة التي قمتُ بها في مطار بيروت الدولي أنا مطمئن جدًّا وأهلاً وسهلاً بأهل البلد الناطرينن ببلدن وفي حال وجود أيّ شكوى أو خلل فيجب أن نعرفها لنعالجها”،مشدداً على أن الامن في لبنان بحالة جيدة ونطمئن الوافدين ان جهاز امن المطار يقوم بواجبه لان هذا الامر يتعلق بسمعتنا، وأنا مطمئن الى الاجراءات.

ولفت ميقاتي، خلال مؤتمؤ صحافي في مطار بيروت الدولي في اطار جولة يطلع خلالها على التحضيرات الجارية استعدادا لبدء موسم سياحي واعد في لبنان، الى أننا بحاجة إلى 100 عنصر أمن إضافي وسنقوم باجتماعات مع الوزراء والمعنيين أمنيًّا لتعزيز الأمن في المطار، مؤكداً أن أمامنا إنقاذ هذا البلد رغم الخلافات السياسية ولا خلاص إلا في أن نكون جميعاً يداً واحدة.

وردا على سؤال حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد فيما خص ترسيم الحدود البحرية، اوضح ميقاتي باننا خلال تصريف الاعمال الامور محصورة الا انه امام الامور الوطنية لن اتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد للقيام بأي عمل ارتجالي وتعريض لبنان للخطر في هذا السياق، وانا لن ادخل في السجالات التي تحصل، ويجب ان نبدأ بإستخراج النفط والغاز من مياهنا، والموضوع يُحل بدبلوماسية عالياً، لافتاً الى انه لم يطرح خط 29 في مسألة ترسيم الحدود.

علينا أن نضع أولوية إنقاذ لبنان بدل التركيز على السجالات للوصول إلى قرار سليم ولا خلاص سوى بأن نكون يدًا واحدة

نحن حكومة تصريف أعمال ولكن أمام الأزمات لن نتقاعس في الدعوة الى جلسة للحكومة وسأتواصل مع الرئيس عون لاتخاذ الاجراءات اللازمة