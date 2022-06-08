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مدرسة الحكمة – برازيليا احتفلت بيوم ثقافيّ : "اكتشاف اليابان"

8
JUNE
2022
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برعاية صاحب السّيادة، المطران بولس عبد السّاتر السّامي الاحترام راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة ووليّ مدارس الحكمة، وبالتعاون مع السفارة اليابانيّة في لبنان، احتفلت مدرسة الحكمة – برازيليا يوم الثلاثاء 7 حزيران بيوم ثقافيّ : "اكتشاف اليابان".

بدأ اليوم بوصول سعادة السيّد “Takeshi OKUBO” سفير اليابان في لبنان الذي قام برفقة، الأب الرئيس جاد شلوق المحترم، بزيارة سريعة لمباني المدرسة المختلفة قبل التوجّه إلى المسرح لحضور الحفل الرسميّ الذي افتُتِح بعرض “Yukata” واستُتْبِعَ بعرض مسرحيّ قدّمته “Dreamers Japan” ثمّ تلاه عرض لفنون الدفاع عن النّفس ثمّ وقفة فنيّة مع العزف على آلة الناي. وقدّمت السيّدة ناتالي عكّاري الحفل الذي اختُتِمَ بفيلم “Doraemon”.

وفي كلمته، قدّم السيّد “Takeshi OKUBO” خالص شكرِه للمدرسة على تنظيم هذا الحدث الذي يعزّز العلاقات اللّبنانيّة اليابانيّة والتبادل الثقافيّ بينهما. ومن جانبه، أكّد الأب شلوق على أهميّة الثقافة كمُوَجِّه للحياة المدرسيّة.

في الباحة الخارجيّة، عُرِضَت الدُمى اليابانيّة وقُدِّمَت وُرَش عَمَل “Origami” و “Ikebana” في حين أنّ عمل الطلّاب والمُلصقات والـ “PowerPoint” أكمل الصورة اليابانيّة بلمسةٍ حكماويّة. وما ميّز هذا اليوم هو الكيمونو اليابانيّ الذي ارتداه معلّمو المدرسة. يا له من حدث مليء بالألوان!

 

 

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